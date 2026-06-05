Clausuran el bar vinculado a la causa por Agostina Vega

Clausuraron un bar ligado a la investigación por Agostina Vega

El municipio de Córdoba dispuso el cierre de Wachitas Bar tras detectar múltiples incumplimientos de seguridad, higiene y habilitación. El local también quedó bajo la atención pública por su vínculo con una persona investigada en la causa.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo episodio luego de que la Municipalidad de Córdoba ordenara la clausura de Wachitas Bar, un local nocturno ubicado en calle Ituzaingó al 521.

La medida fue adoptada por el Ente de Fiscalización y Control municipal tras una inspección en la que se detectaron diversas irregularidades consideradas graves. Según el informe oficial, el establecimiento realizaba actividades para las cuales no contaba con la habilitación correspondiente y presentaba deficiencias en materia de seguridad, higiene y salubridad.

Entre las observaciones realizadas por los inspectores se encuentran fallas en las instalaciones eléctricas, ausencia de señalización de emergencia y de vías de evacuación adecuadas, además de matafuegos con cargas vencidas. También se constató la existencia de reformas estructurales que no habían sido declaradas ni autorizadas por el municipio.

A estas irregularidades se sumó un antecedente relevante: durante 2025, el local ya había recibido tres órdenes de clausura por exceso de capacidad, ruidos molestos y organización de eventos sin los permisos correspondientes.

La situación se agravó cuando las autoridades detectaron que los sellos de clausura colocados previamente habían sido retirados sin autorización. Ante esta situación, se labraron nuevas actas de infracción y se repusieron las fajas de seguridad. El cierre permanecerá vigente por tiempo indeterminado hasta que los responsables acrediten la corrección de todas las observaciones realizadas.

El vínculo con la investigación

Aunque la clausura responde a cuestiones administrativas y de seguridad, el nombre del establecimiento tomó relevancia pública debido a una conexión que forma parte de la investigación judicial por el femicidio de Agostina Vega.

La Justicia analiza la situación de Soledad Andreani, quien se desempeñaba como encargada de producción de eventos del bar y es propietaria de un Ford Ka negro considerado una prueba importante en la causa.

Los investigadores sostienen que ese vehículo habría sido utilizado por Claudio Barrelier, principal acusado del crimen, para trasladar el cuerpo de la adolescente. Andreani declaró ante la Justicia que prestó el automóvil tras ser engañada por Barrelier, quien le habría manifestado que necesitaba transportar ropa para un familiar.

El descargo del establecimiento

Días atrás, los responsables de Wachitas Bar difundieron un comunicado en el que buscaron desvincular al negocio de los hechos investigados.

En el texto señalaron que las personas involucradas en la causa no forman parte de la titularidad ni poseen participación societaria en la empresa. Además, sostuvieron que las conductas investigadas corresponden a acciones individuales ajenas al ámbito laboral del establecimiento.

También indicaron que los procedimientos y peritajes realizados dentro del local no arrojaron elementos de interés para la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega.