La interna dentro de La Libertad Avanza sumó un nuevo episodio de tensión luego de que Patricia Bullrich ofreciera su renuncia como presidenta del bloque oficialista en el Senado. Aunque Javier Milei decidió no aceptar su dimisión, el gesto dejó al descubierto diferencias políticas cada vez más marcadas dentro del espacio gobernante.

El conflicto se habría profundizado a partir de la decisión del Poder Ejecutivo de retirar una de las postulaciones incluidas en la lista de pliegos para cubrir cargos en la Justicia Federal. La medida generó malestar en la senadora, quien cuestionó el criterio utilizado para modificar el esquema que debía tratar la Cámara Alta.

Según trascendió, Bullrich interpretó que la exclusión respondió a una determinación política de la Casa Rosada y no a cuestiones técnicas vinculadas al proceso de selección. Esa situación derivó en fuertes diferencias con el presidente Javier Milei y con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En un comunicado difundido durante los últimos días, la legisladora ratificó su respaldo al proyecto libertario, aunque dejó en claro su desacuerdo con algunas decisiones adoptadas por la conducción política del Gobierno.

Además, versiones surgidas en el ámbito parlamentario indican que Bullrich habría quedado al margen de algunas reuniones estratégicas de la mesa política oficialista. En contraste, dirigentes como Martín Menem continúan participando activamente de los encuentros donde se analizan las principales decisiones del espacio.

El episodio vuelve a exponer las tensiones internas dentro del oficialismo y abre interrogantes sobre el equilibrio de poder en La Libertad Avanza de cara a los próximos desafíos legislativos.