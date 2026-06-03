En el marco del Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el presidente Javier Milei afirmó que los sectores de izquierda intentarán impulsar una “campaña del miedo” de cara a las elecciones presidenciales de 2027 para desacreditar las ideas de la libertad y promover alternativas “colectivistas”.

Durante su exposición, el mandatario aseguró que la inflación continuará descendiendo gracias al ajuste fiscal implementado por su gestión y destacó que, según su visión, los principales avances económicos se lograron sin devaluaciones ni medidas extraordinarias. Además, volvió a cuestionar a la oposición, a la que acusó de intentar obstaculizar el programa económico del Gobierno.

Milei también anticipó que, a medida que aumente la recaudación, avanzará una reducción de impuestos. En ese contexto, presentó la idea de fortalecer mecanismos de seguros privados para cubrir distintas contingencias y reducir la participación del Estado en determinadas áreas.

Según explicó, el objetivo es ofrecer mayores herramientas de cobertura a los ciudadanos mientras se disminuye la carga tributaria. No obstante, aclaró que se trata de un proceso gradual que requerirá etapas de implementación para evitar tensiones en el mercado.

El Presidente sostuvo además que el Estado debe garantizar servicios esenciales como salud y educación, aunque consideró que históricamente ha mostrado limitaciones para responder de manera eficiente en situaciones críticas. En ese sentido, mencionó la pandemia como ejemplo de esas falencias.

Por otro lado, defendió las reformas impulsadas desde el inicio de su mandato, entre ellas el DNU 70/2023 y la Ley Bases. Aseguró que se trata del programa de transformaciones más amplio de la historia reciente y remarcó que las medidas buscan eliminar regulaciones que, a su criterio, afectan la inversión y el crecimiento económico.

Hacia el final de su discurso, Milei se mostró optimista respecto al futuro de la economía argentina y sostuvo que las ideas promovidas por su espacio político continuarán consolidándose en los próximos años.