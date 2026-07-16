El Gobierno de Santa Fe conmemoró el Día del Agente Penitenciario con un acto realizado en la ciudad de Coronda, donde reconoció el trabajo de los más de 5.000 integrantes del Servicio Penitenciario provincial.

Durante la ceremonia, las autoridades también ratificaron la continuidad del plan de modernización y ampliación del sistema carcelario. La iniciativa oficial contempla la construcción de 4.307 celdas, la incorporación de 7.352 plazas y una inversión estimada en casi 600 millones de dólares.

El encuentro contó con la participación de funcionarios provinciales, representantes de diferentes fuerzas de seguridad y familiares del personal penitenciario.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó el papel de los agentes en las medidas adoptadas por la actual gestión para fortalecer el control dentro de las unidades.

“El 11 de diciembre de 2023, antes incluso de reorganizar el patrullaje policial, el Servicio Penitenciario ingresó a Piñero para reinstalar los pabellones de alto perfil. Esa fue la primera señal de que el Estado recuperaba la autoridad dentro de las cárceles y comenzaba a poner orden donde durante años habían mandado las organizaciones criminales”, afirmó.

Según el funcionario, esa intervención marcó el comienzo de una política integral que incluyó cambios en el funcionamiento de las cárceles, nuevas obras y reformas en la formación del personal.

Entre las medidas mencionadas se encuentran la puesta en funcionamiento de la Unidad Penitenciaria Nº 9 de Recreo y la futura inauguración de la cárcel de máxima seguridad conocida como “El Infierno”.

También se avanza con la aplicación de una nueva Ley Orgánica para el Servicio Penitenciario y con la formación de técnicos superiores en gestión penitenciaria.

“Estamos llevando adelante el plan de construcción de plazas penitenciarias más importante de la historia de Santa Fe”, sostuvo Cococcioni.

El ministro vinculó la reorganización del sistema penitenciario con la disminución de los niveles de violencia registrados en la provincia. Sin embargo, durante la actividad no se difundieron estadísticas específicas que permitan evaluar el impacto directo de estas políticas.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, señaló que las decisiones políticas necesitaron del acompañamiento de los trabajadores para poder implementarse.

“Hubo una decisión política firme del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Pablo Cococcioni, pero esa decisión solo podía convertirse en realidad si existía una institución capaz de sostenerla. Esa institución son ustedes”, manifestó.

Masneri también destacó las condiciones en las que se desarrolla la actividad penitenciaria y el acompañamiento de las familias de los agentes.

“Detrás de cada uniforme hay una historia, una familia, sacrificios y una decisión que se renueva cada mañana: servir a la sociedad santafesina”, expresó.

La diputada nacional Gisela Scaglia remarcó que las obras forman parte de una política de seguridad a largo plazo y anticipó que durante el próximo año se inaugurará un establecimiento de máxima seguridad.

“El año que viene el gobernador Pullaro va a inaugurar la cárcel de mayor seguridad de la Argentina. No tomamos decisiones oportunistas ni de corto plazo: hacemos inversiones que van a quedar para siempre”, afirmó.

La expansión del sistema penitenciario tendrá impacto en toda la provincia, incluida la región del departamento General López, debido al crecimiento de la población carcelaria y a la necesidad de contar con establecimientos que permitan alojar a personas condenadas o con prisión preventiva bajo condiciones de mayor control.