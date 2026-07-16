Un joven de 23 años investigado como presunto integrante de la denominada Banda de Los Menores se presentó este martes en la sede de la Policía de Investigaciones de Rosario y quedó a disposición de la Justicia.

Se trata de Eric Ignacio B., sobre quien pesaba una orden de detención solicitada por el Ministerio Público de la Acusación en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

El joven es primo de Mirko Nicolás Benítez, conocido como “Mirko Yedro”, quien fue detenido en julio del año pasado luego de haber integrado la lista de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe.

La causa contra Eric B. está a cargo de la fiscal Brenda Debiasi, integrante de la Unidad Especializada de Microtráfico de la Fiscalía Regional 2 de Rosario. La investigación analiza su posible participación en actividades vinculadas con la venta de drogas desde septiembre de 2024.

En las últimas semanas, agentes de la PDI pertenecientes a la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata realizaron distintos allanamientos en los barrios 7 de Septiembre y Arroyito con el objetivo de localizarlo.

Finalmente, el joven se presentó de manera voluntaria ante la fuerza provincial. En los próximos días será trasladado al Centro de Justicia Penal de Rosario, donde se realizará la audiencia imputativa y la Fiscalía dará a conocer formalmente los hechos que le atribuye.

Hasta el momento, su presunta pertenencia a la Banda de Los Menores forma parte de la hipótesis investigativa y deberá ser evaluada durante el proceso judicial.