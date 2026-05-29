La investigación por la desaparición de Agostina Vega continúa avanzando en la provincia de Córdoba. Este viernes, peritos del Ministerio Público Fiscal (MPF) realizaron nuevas tareas en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa.

Según informaron fuentes judiciales, los especialistas trabajaron en el levantamiento de huellas en la puerta de ingreso al domicilio del acusado. Para preservar el lugar, efectivos policiales montaron un operativo de seguridad y vallaron la zona mientras se desarrollaban las pericias.

La adolescente permanece desaparecida desde hace casi una semana, por lo que la investigación mantiene un importante despliegue de recursos para intentar establecer su paradero.

Cabe recordar que el allanamiento de la vivienda de Barrelier se concretó recién el miércoles, luego de que fuera detenido. En esa oportunidad participaron efectivos policiales, integrantes del escuadrón de canes y personal del Ministerio Público Fiscal.

Por otro lado, Melisa, madre de Agostina, volvió a presentarse este viernes en la fiscalía para aportar información relacionada con un nuevo llamado telefónico que recibió en las últimas horas y que podría resultar de interés para la causa.

Mientras continúan las tareas investigativas, familiares, amigos y autoridades mantienen la búsqueda de la joven con la expectativa de obtener datos que permitan esclarecer el caso.