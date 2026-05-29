Peritan la vivienda del único detenido por el caso Agostina

A casi una semana de la desaparición de Agostina Vega, especialistas del Ministerio Público Fiscal realizan nuevas tareas periciales en la casa del principal sospechoso.
 
Sociedad29/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La investigación por la desaparición de Agostina Vega continúa avanzando en la provincia de Córdoba. Este viernes, peritos del Ministerio Público Fiscal (MPF) realizaron nuevas tareas en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa.

Según informaron fuentes judiciales, los especialistas trabajaron en el levantamiento de huellas en la puerta de ingreso al domicilio del acusado. Para preservar el lugar, efectivos policiales montaron un operativo de seguridad y vallaron la zona mientras se desarrollaban las pericias.

La adolescente permanece desaparecida desde hace casi una semana, por lo que la investigación mantiene un importante despliegue de recursos para intentar establecer su paradero.

Cabe recordar que el allanamiento de la vivienda de Barrelier se concretó recién el miércoles, luego de que fuera detenido. En esa oportunidad participaron efectivos policiales, integrantes del escuadrón de canes y personal del Ministerio Público Fiscal.

Por otro lado, Melisa, madre de Agostina, volvió a presentarse este viernes en la fiscalía para aportar información relacionada con un nuevo llamado telefónico que recibió en las últimas horas y que podría resultar de interés para la causa.

Mientras continúan las tareas investigativas, familiares, amigos y autoridades mantienen la búsqueda de la joven con la expectativa de obtener datos que permitan esclarecer el caso.

Te puede interesar
ERgRKZHQ1_720x0__1

Crearon un juego para enseñar finanzas a chicos

Felipe Aguilera
Sociedad26/05/2026
Una emprendedora argentina desarrolló un juego de cartas para acercar conceptos financieros a niños y adolescentes, con el objetivo de generar hábitos y herramientas para la toma de decisiones económicas desde edades tempranas.
Lo más visto
Boletín de noticias