La interna dentro de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta públicamente luego de nuevas declaraciones cruzadas entre distintos sectores del oficialismo. En ese contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a responderle al asesor presidencial Santiago Caputo.

“Que no subestimen al Presidente”, expresó Menem en referencia a Javier Milei, en un mensaje que fue interpretado como una respuesta directa a sectores cercanos a Caputo, en medio de la disputa interna que tomó fuerza durante los últimos días.

El conflicto se hizo visible el fin de semana a través de publicaciones y mensajes en la red social X, donde comenzaron a aparecer cuestionamientos y cruces entre el denominado sector “karinista”, alineado con Karina Milei, y el espacio cercano al asesor presidencial.

Dentro de ese escenario, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem aparecen como dirigentes identificados con el armado político que responde a la secretaria general de la Presidencia.

La disputa suma un nuevo capítulo a las tensiones internas que atraviesa el oficialismo, mientras Javier Milei busca mantener el equilibrio entre los distintos sectores que integran su espacio político.