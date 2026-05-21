La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que modifica el régimen de subsidios al gas por Zona Fría y reduce el alcance geográfico del beneficio. La iniciativa obtuvo media sanción con 132 votos a favor, 105 en contra y cuatro abstenciones, por lo que ahora será tratada en el Senado.

La propuesta busca volver a un esquema más acotado de asistencia estatal, concentrando los subsidios en regiones consideradas de frío extremo como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Según el Gobierno, el objetivo es disminuir el déficit fiscal y focalizar los recursos en los sectores más vulnerables.

De acuerdo con los datos expuestos por la Secretaría de Energía, alrededor de 1,6 millones de usuarios perderían el beneficio actual, mientras que otros 1,8 millones continuarán recibiendo asistencia a través del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con descuentos superiores al 75% durante los meses de invierno.

La iniciativa también establece modificaciones en la forma de aplicar el subsidio. En caso de aprobarse definitivamente, el beneficio dejaría de calcularse sobre el total de la factura y pasaría a aplicarse únicamente sobre el consumo de gas natural.

Durante el debate legislativo se produjeron fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición. Desde La Libertad Avanza defendieron la medida bajo el argumento de que los subsidios deben estar orientados a quienes realmente los necesitan. En cambio, sectores opositores advirtieron que la modificación podría traducirse en aumentos significativos en las tarifas para millones de usuarios.

Además, el proyecto incorpora un mecanismo para regularizar deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria.