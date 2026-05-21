La adicción a la cocaína continúa siendo uno de los problemas de salud pública más complejos a nivel mundial y, hasta el momento, no existe un medicamento con eficacia comprobada específicamente para tratar este trastorno. Sin embargo, una investigación internacional abrió una nueva línea de estudio con resultados considerados prometedores.

El trabajo fue desarrollado por especialistas de la Universidad de Alabama en Birmingham, el Instituto Karolinska de Suecia y la Universidad Johns Hopkins, y fue publicado en la revista científica JAMA Network Open.

La investigación se enfocó en la psilocibina, un compuesto psicodélico presente en ciertos hongos alucinógenos, para evaluar si podía ayudar a reducir el consumo de cocaína y prevenir recaídas.

El ensayo clínico incluyó a 40 adultos que consumían cocaína con frecuencia. Todos los participantes recibieron sesiones de psicoterapia y fueron divididos de forma aleatoria entre quienes recibieron una dosis única de psilocibina y quienes recibieron un placebo.

Según los resultados presentados por los investigadores, seis meses después del tratamiento el 30% de quienes recibieron psilocibina dejó completamente el consumo de cocaína, mientras que en el grupo placebo no se registraron casos de abstinencia total. Además, quienes continuaron consumiendo lo hicieron con menor frecuencia.

Los especialistas aclararon que los resultados son preliminares y que serán necesarios estudios más amplios para confirmar la eficacia y seguridad del tratamiento. No obstante, sostuvieron que la psilocibina podría convertirse en una alternativa innovadora para abordar trastornos asociados al consumo de sustancias.

En este marco, los investigadores remarcaron que actualmente las opciones terapéuticas para las adicciones a estimulantes son limitadas y que el manejo conductual continúa siendo una de las estrategias con mejores resultados comprobados.