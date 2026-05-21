Las tensiones internas dentro del Gobierno nacional volvieron a quedar expuestas luego de los cruces que involucran al asesor presidencial Santiago Caputo y al entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En medio de la disputa, el presidente Javier Milei optó nuevamente por mantener una postura de equilibrio y evitar respaldar públicamente a alguno de los sectores.

La controversia tomó fuerza luego de que Caputo apuntara contra el entorno de Menem, al responsabilizarlo por la administración de una cuenta anónima en la red social X. Ante las consultas sobre el tema, Milei buscó descomprimir la situación y sostuvo que la situación vinculada a Martín Menem fue "prefabricada", además de remarcar que el propio dirigente ya había dado explicaciones puertas adentro del Gobierno.

Según trascendió, el Presidente intenta bajar el tono a un conflicto que, hasta hace pocos días, se mantenía lejos de la exposición pública. Sin embargo, dentro del espacio libertario algunos sectores consideran que las diferencias ya dejaron de ser subterráneas y reclaman una intervención más directa para ordenar el escenario interno.

En distintos sectores de La Libertad Avanza admiten que Milei se convirtió en una pieza de equilibrio dentro de la administración. Incluso, el propio mandatario había definido en varias oportunidades el denominado "Triángulo de Hierro", estructura política que sostiene parte de la gestión y donde confluyen las figuras más cercanas a su conducción.

En este marco, el próximo 25 de Mayo podría convertirse también en una señal política. El mandatario compartirá actividades oficiales con integrantes de su equipo y buscará mostrar una imagen de unidad en medio de las tensiones internas.

Mientras tanto, el desafío para el Gobierno pasa por administrar las diferencias sin que la disputa termine afectando la dinámica de gestión.