El Gobierno de Santa Fe llevó adelante este miércoles un nuevo operativo para derribar un inmueble utilizado para la comercialización de estupefacientes en la ciudad de Rosario, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico. La intervención se realizó en una propiedad ubicada sobre calle Centeno al 2400 y contó con la participación del Ministerio de Justicia y Seguridad junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Con este procedimiento, la provincia ya alcanzó los 119 inmuebles inactivados desde la puesta en marcha de la normativa. Del total, 70 corresponden a Rosario y otros fueron desactivados en distintas localidades del departamento.

Durante la actividad, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacó que la política contra el microtráfico permitió avanzar sobre estructuras vinculadas al narcomenudeo y sostuvo que los resultados obtenidos respaldan nuevas medidas legislativas.

En ese marco, el funcionario indicó que el Gobierno provincial envió un nuevo paquete de proyectos a la Legislatura para fortalecer herramientas vinculadas a la seguridad. Además, afirmó que el gobernador Maximiliano Pullaro mantiene la postura de profundizar las acciones contra la delincuencia y continuar con las medidas implementadas.

Por su parte, el fiscal César Cabrera explicó que el procedimiento forma parte de una estrategia de intervención integral en barrios afectados por altos niveles de violencia y denuncias por venta de drogas. Según detalló, durante las investigaciones se secuestraron estupefacientes y hubo detenciones relacionadas con la actividad ilegal detectada en la zona.

La estrategia provincial apunta no solo a perseguir el narcomenudeo desde el plano judicial, sino también a recuperar espacios que fueron utilizados para actividades delictivas y evitar que vuelvan a operar como focos de violencia.