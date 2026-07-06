La provincia de Santa Fe comenzó a implementar un nuevo sistema de certificados médicos digitales que permite realizar parte de la gestión desde un teléfono celular, una tablet o una computadora.

La herramienta funciona a través de la plataforma certificadomedicosantafe.org.ar y fue desarrollada por la Caja del Arte de Curar junto con los colegios de médicos de la primera y segunda circunscripción.

El objetivo es simplificar la emisión de certificados para trámites escolares, actividades deportivas, natatorios, controles laborales, ausentismo y certificaciones generales de salud.

El nuevo mecanismo no elimina la consulta médica. El paciente deberá asistir al profesional para ser evaluado y, una vez realizada la consulta, el médico podrá completar y firmar digitalmente el documento.

Según explicaron las entidades profesionales, la iniciativa también apunta a reforzar la seguridad frente a la falsificación de certificados y el uso indebido de sellos o matrículas profesionales.

Cómo funciona el certificado médico digital

El procedimiento comienza cuando la persona ingresa a la plataforma, selecciona el tipo de certificado que necesita y realiza el pago correspondiente a la estampilla digital.

Luego recibe un código por correo electrónico o WhatsApp, que deberá presentar al momento de concurrir a la consulta junto con su DNI.

El médico valida la identidad del paciente, realiza la evaluación correspondiente, completa el formulario y firma digitalmente el certificado.

Una vez finalizado el procedimiento, el documento llega al dispositivo del paciente y cuenta con un código QR que permite comprobar su autenticidad. De esta manera, puede ser presentado o enviado a escuelas, clubes, empresas y otras instituciones.

Una herramienta contra los certificados falsos

Uno de los principales motivos que impulsaron el desarrollo del sistema fue la necesidad de aumentar los controles sobre la documentación médica.

Alberto Tuninetti, presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, explicó que la iniciativa comenzó a tomar forma luego de un planteo del Ministerio de Educación ante la recepción de certificados de dudosa procedencia.

“La digitalización aporta mucha más seguridad. Hemos visto casos, incluso recientemente en la provincia de Buenos Aires, donde aparecieron clínicas con sellos y matrículas de personas que ni siquiera eran profesionales. Utilizaban identidades y matrículas ajenas”, señaló.

Por su parte, Julio Bedini, presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe de la primera circunscripción, sostuvo que la herramienta permitirá mejorar la trazabilidad de la documentación.

“Un certificado digital no lo puede emitir cualquier persona: el profesional debe estar registrado y acceder mediante credenciales específicas”, explicó.

El papel continuará durante la transición

Aunque el sistema ya cuenta con cerca de 5.000 profesionales registrados y activos, la implementación será gradual.

Los certificados digitales convivirán con los documentos tradicionales en papel, al menos durante los próximos meses. Las entidades médicas estiman que la transición podría extenderse hasta fines de 2026 o comienzos de 2027.

Entre las dificultades señaladas aparecen las diferencias en el manejo de herramientas tecnológicas entre profesionales y pacientes, además de los problemas de conectividad que todavía existen en algunas localidades santafesinas.

La intención es que el nuevo formato se incorpore progresivamente sin afectar a quienes todavía utilizan el sistema tradicional.

Información para la planificación sanitaria

Además de simplificar los trámites y mejorar la seguridad, las entidades médicas consideran que la digitalización podría generar información útil para la planificación de políticas sanitarias.

La posibilidad de reunir datos estadísticos sobre los certificados emitidos permitiría, en el futuro, detectar aumentos inusuales de determinadas enfermedades en localidades o regiones específicas.

Según explicó Bedini, una eventual integración de los datos del sistema privado con la información de hospitales y centros de salud públicos podría permitir el seguimiento en tiempo real de distintas patologías y facilitar respuestas sanitarias tempranas.

En esta primera etapa pueden gestionarse certificados para edad escolar, natatorios, práctica deportiva, salud general, controles laborales y ausentismo. Está previsto que posteriormente se incorporen nuevas opciones.

Para consultas sobre el funcionamiento del sistema, la Mesa de Ayuda atiende por WhatsApp al 341 3097537, de lunes a viernes, de 7 a 16.