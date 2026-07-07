Un adolescente de 17 años fue detenido como presunto autor de un homicidio ocurrido en la zona de Lamadrid y Juan José Paso, en el sur de la ciudad de Santa Fe. El sospechoso fue identificado y localizado pocas horas después del hecho a partir de una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa se inició luego de que un hombre ingresara al Hospital José María Cullen con una herida provocada por un arma blanca. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima murió posteriormente.

Tras conocerse el fallecimiento, agentes del Área de Homicidios de la PDI comenzaron con las primeras medidas investigativas. Los efectivos entrevistaron a familiares y testigos, analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia y trabajaron junto al Gabinete Criminalístico.

Según la información oficial, esas tareas permitieron reconstruir la secuencia del ataque, determinar el lugar y el momento en el que se produjo el hecho e identificar al presunto responsable.

El adolescente fue localizado y detenido pocas horas después. Posteriormente quedó alojado en el Centro de Admisión y Derivación (CAD), a disposición de la Justicia y a la espera de la audiencia correspondiente.

Durante el procedimiento, los investigadores también secuestraron un teléfono celular, dos cuchillos y un destornillador. Los elementos serán sometidos a pericias para establecer si tienen relación con el homicidio.

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, destacó la rapidez de la investigación y señaló: “La detención realizada en horas del hecho es fruto de una investigación y no de una casualidad”.

Además, el funcionario explicó que el análisis de las cámaras de videovigilancia y otras tareas investigativas permitieron determinar “el momento, el lugar y la presunta autoría del homicidio”.

De acuerdo con la información difundida oficialmente, el adolescente registra antecedentes por diferentes delitos y hechos violentos ocurridos en la zona sur de la capital provincial. La investigación continúa bajo intervención de la Justicia.