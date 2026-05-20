Donaron árboles para el Refugio Canino

La Fundación Cargill entregó 95 ejemplares que serán plantados en el predio del Refugio Canino y el Vivero Municipal.
Villa Cañás20/05/2026 Felipe Aguilera

La Fundación Cargill realizó una donación de 95 árboles destinados al predio donde funciona el Refugio Canino de la ciudad y donde también se desarrolla el Vivero Municipal.

Los ejemplares entregados son álamos piramidales, álamos de copa y casuarinas. Según indicaron, serán utilizados para formar una cortina forestal alrededor del sector.

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El objetivo de esta intervención es brindar mayor sombra a los animales, proteger el espacio de la contaminación por agroquímicos y generar un entorno más agradable para la recreación y las visitas.

Desde el Municipio agradecieron el compromiso de la Fundación Cargill y destacaron las gestiones realizadas por la Asociación de Voluntarios Independientes ante la empresa.

Además, remarcaron la importancia de este tipo de acciones conjuntas, que contribuyen al cuidado del ambiente, al bienestar animal y a la creación de espacios más sustentables para toda la comunidad.

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