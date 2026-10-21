El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insultó este miércoles a dos periodistas que le preguntaron por la relación entre la liberación del profesor estadounidense Stephen James Hubbard, detenido en Rusia, y las sanciones de Washington a Moscú. Llamó “tonta” a Kaitlan Collins, de CNN, y “estúpida” a una reportera de ABC News.

El intercambio ocurrió cuando el mandatario salía de la Casa Blanca para asistir a un mitin en Carolina del Sur. Las preguntas apuntaban a establecer si la liberación de Hubbard estaba vinculada con el reciente alivio de las sanciones estadounidenses a Rusia.

“No sabés de lo que hablás. Tenés un bajo coeficiente intelectual, sos tonta y trabajás para la CNN”, respondió Trump a Collins. Cuando la periodista de ABC News insistió sobre el mismo tema, el presidente volvió a descalificarla: “Sos una persona estúpida, y por cierto, tu canal es el peor de todos”.

Horas antes, el propio mandatario había relacionado ambos asuntos en una publicación en su red Truth Social. Allí sostuvo que su decisión de no aplicar las sanciones había permitido mantener las negociaciones para liberar al profesor estadounidense.

“Si se hubieran impuesto las sanciones, sin duda esas negociaciones se habrían detenido por completo”, escribió Trump. También aseguró que varias personas que habían reclamado sancionar a Rusia lo llamaron para disculparse porque, según relató, “no sabían que estaba negociando la liberación de Stephen Hubbard”. Esa explicación corresponde a la versión del presidente sobre las gestiones.

Las descalificaciones se produjeron un día después de otro enfrentamiento con un periodista en el Despacho Oval. En esa ocasión, Trump le advirtió a Andrew Feinberg, de The Independent, que más le valía “tener cuidado” y le preguntó si era “un enfermo”.

Durante su segundo mandato, iniciado en enero de 2025, el presidente protagonizó otros episodios similares. En noviembre de ese año le dijo “cállate, cerdita” a Catherine Lucey, de Bloomberg, cuando le consultó a bordo del Air Force One por el caso Jeffrey Epstein. En mayo pasado llamó “tonta” a Akayla Gardner, de MS NOW, tras una pregunta sobre el sobrecosto de las obras de un gran salón de baile en la Casa Blanca.

Los cruces ocurren además en medio de una disputa judicial por el acceso de los reporteros de CNN, MS NOW y Politico a la sede presidencial. Un juez federal bloqueó por ahora la medida que busca impedirles el ingreso.

Por otra parte, según publicó el martes The New York Times, Trump evalúa transformar la actual sala de prensa de la Casa Blanca en una piscina cubierta. Se trata de una posibilidad atribuida a esa publicación, no de una decisión anunciada.

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