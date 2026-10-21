Lionel Scaloni tendría acordada su continuidad al frente de la selección argentina, con un vínculo inicial hasta 2028 y una extensión prevista hasta el Mundial de 2030. Según la información publicada por Doble Amarilla, las negociaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) están cerradas y resta formalizar el contrato. La intención sería anunciarlo durante la ventana internacional de noviembre.

El esquema contempla una primera etapa hasta la próxima Copa América, prevista para 2028. Luego habría una prórroga hasta la Copa del Mundo de 2030, que la información difundida describe como automática, aunque sujeta al acuerdo entre ambas partes. Por eso, el alcance de esa continuidad dependerá de las condiciones que se establezcan al formalizar el vínculo.

Las conversaciones se desarrollaron durante varias semanas y abarcaron tanto los aspectos económicos como la planificación deportiva del nuevo ciclo. Siempre según esa versión, el entrenador y la dirigencia encabezada por Claudio Tapia lograron avanzar sobre esos puntos hasta alcanzar un entendimiento. La firma y el anuncio oficial siguen pendientes.

Scaloni había evitado confirmar su futuro en sus apariciones ante la prensa. Su posición era que la AFA comunicaría las novedades cuando hubiera una definición concreta. Esa cautela pública se mantiene como antecedente frente a la información sobre un acuerdo que todavía debe formalizarse.

La renovación permitiría sostener un proceso iniciado en 2018. Desde entonces, el entrenador condujo al seleccionado a la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, los principales logros de su etapa al frente del equipo nacional.

De acuerdo con las estadísticas difundidas por Doble Amarilla, Scaloni acumula 107 partidos como director técnico de la Selección, con 79 victorias, 18 empates y 10 derrotas. Esos números acompañan un ciclo cuya continuidad volvería a quedar vinculada a los dos grandes objetivos del calendario: la competencia continental de 2028 y el Mundial de 2030.

Mientras se espera la formalización, el entrenador trabaja en la convocatoria para los amistosos de noviembre. La agenda informada incluye un encuentro ante Uruguay el 13 de noviembre en La Bombonera y otro frente a Costa Rica el 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Esa ventana internacional es también el momento elegido, según la versión sobre las negociaciones, para comunicar la renovación. Hasta entonces, el entendimiento reportado constituye un paso hacia la continuidad, pero no equivale todavía a un nuevo contrato oficializado.