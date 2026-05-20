El Gobierno de Santa Fe continúa desarrollando el programa “Redes que Participan: Ciudadanía, Salud y Cuidado”, una propuesta destinada a fortalecer la participación estudiantil y generar espacios de formación vinculados a ciudadanía, salud y derechos humanos.

La iniciativa es coordinada por distintas áreas provinciales, entre ellas la Subsecretaría de Gestión Territorial Educativa, la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección Provincial de Maternidad, Infancias, Adolescencias y Salud Sexual Integral, y la Dirección de Juventudes.

La propuesta se puso en marcha en 2025 y continúa este año bajo la premisa de que la democracia y los derechos humanos se aprenden a través de la participación activa y el ejercicio cotidiano dentro de las instituciones educativas.

En ese marco, se desarrollan encuentros regionales de Centros de Estudiantes donde se combinan dos dimensiones: por un lado, el fortalecimiento institucional en el marco de la Ley Provincial Nº 13.392, que reconoce a los Centros de Estudiantes como una institución escolar esencial; y por otro, un trabajo educativo orientado a la alfabetización en derechos humanos y la promoción del derecho a la salud.

Hasta el momento participaron 548 estudiantes y 148 docentes pertenecientes a 74 escuelas y 41 localidades distribuidas en cuatro departamentos de la provincia: Castellanos, Las Colonias, San Justo y San Javier.

Las próximas jornadas se realizarán el 21 de mayo en Reconquista, mientras que el 3 de junio tendrá lugar un encuentro en Cañada de Gómez y el 4 de junio se desarrollará una nueva instancia en Casilda.

Según indicaron desde la organización, el programa también busca fortalecer herramientas de cuidado y autocuidado entre adolescentes, generar espacios de escucha y reflexión sobre situaciones de violencia y malestares, además de acompañar a los Centros de Estudiantes en la construcción de agendas que incorporen el bienestar emocional.

La dinámica de trabajo contempla talleres paralelos destinados tanto a estudiantes como a docentes y equipos directivos. Estos espacios están orientados a promover experiencias participativas y fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de las escuelas.