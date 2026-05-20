Una nena de 2 años murió tras caer desde un piso 11 en Chile

Una tragedia ocurrida en Chile generó conmoción y abrió una investigación judicial luego de la muerte de una niña de dos años que cayó desde el piso 11 de un edificio ubicado en la comuna de Las Condes, en Santiago. El hecho ocurrió mientras la menor se encontraba bajo el cuidado de su padre, quien fue detenido e imputado por homicidio por omisión.

La pequeña, identificada como Isidora, había llegado al departamento de su padre durante la mañana del domingo en el marco de un régimen de visitas autorizado por la Justicia. Según la reconstrucción realizada por la fiscalía chilena, el encuentro estaba previsto entre las 10 y las 18, aunque el hombre llegó con retraso para buscarla.

De acuerdo con los investigadores, horas antes del hecho el hombre había participado de una celebración y posteriormente continuó la salida durante la madrugada. La acusación sostiene que consumió alcohol y que luego se quedó dormido junto a su pareja dentro del departamento mientras la niña permanecía sola en otra habitación.

La fiscalía indicó que la menor habría permanecido sin supervisión entre una hora y media y dos horas en un dormitorio donde la cama estaba ubicada cerca de una ventana que no contaba con redes de protección. Para los investigadores, esa situación fue determinante en el desenlace fatal.

La caída fue advertida por una vecina que escuchó un fuerte impacto en la zona de estacionamiento del edificio. Inicialmente, las autoridades tuvieron dificultades para identificar a la niña y establecer desde qué departamento había caído, ya que no residía en el lugar. Minutos más tarde lograron ubicar al padre, quien, según la investigación, seguía dormido y no respondió a los primeros llamados.

Durante la audiencia judicial también trascendió que existía un acuerdo previo en el Tribunal de Familia para incorporar medidas de seguridad dentro del inmueble debido a las visitas de la menor. Sin embargo, la denuncia impulsada por la madre sostiene que las protecciones habían sido instaladas únicamente en el balcón y no en otras ventanas del departamento.

Mientras avanza la causa, la Justicia chilena analiza la situación procesal del padre, que permanece detenido. Por su parte, la madre de la niña expresó públicamente su dolor y sostuvo que espera que la investigación permita esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió el hecho.