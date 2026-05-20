El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró este martes el nuevo puente El Cántaro, ubicado sobre el arroyo Saladillo Dulce y la Ruta Provincial Nº 56s, en Colonia Teresa, departamento San Javier.

La obra, financiada por el Gobierno de Santa Fe, demandó una inversión de $329 millones y busca mejorar la conectividad, la seguridad vial y la circulación de la producción agropecuaria en el norte provincial.

Durante el acto, Pullaro destacó que se trata de una intervención esperada durante más de cuatro décadas. “Hoy podemos cortar la cinta de una obra que hacía 40 años estaban esperando y empezar a utilizarla”, expresó.

El mandatario remarcó que este tipo de infraestructura tiene un impacto directo en la vida diaria de los vecinos y en el funcionamiento del sector productivo. “Terminar una obra de estas características le cambia la vida a mucha gente, fundamentalmente a nuestra producción”, sostuvo.

Antes de la intervención, el puente tenía 61 metros de extensión y presentaba serios deterioros, con tablones de madera en mal estado, desgaste en los cabezales y daños provocados por las crecidas del arroyo. Esa situación generaba complicaciones para el tránsito, especialmente en días de lluvia.

Oscar Abat, productor agropecuario de la zona, valoró la habilitación y recordó las dificultades que atravesaban los trabajadores rurales. “Teníamos que dar una vuelta de 110 kilómetros para llegar al frigorífico”, señaló. Además, definió la obra como una solución largamente esperada por los productores.

Los trabajos incluyeron el reemplazo del antiguo tablero de madera por 122 losas prefabricadas de hormigón armado, instaladas sobre perfiles metálicos reacondicionados. También se reforzaron las bases estructurales, se reconstruyeron cabezales de hormigón, se repusieron 373 metros de terraplén en los accesos y se construyeron dos aliviadores.

En ese marco, Pullaro vinculó la obra con el plan de infraestructura que lleva adelante la Provincia. Según indicó, Santa Fe tiene en marcha 1.890 obras en distintos puntos del territorio y logró reducir en un 40% el costo de la obra pública en valores reales.

“Vinimos a cambiar la provincia de Santa Fe y así lo estamos haciendo”, afirmó el gobernador. Y agregó: “En un momento muy duro de la República Argentina, mostramos que Santa Fe no se detiene”.

Por su parte, el senador provincial Oscar Dolzani consideró que la inauguración representa un hecho histórico para San Javier y destacó la decisión política de acompañar al productor. “Estas son inversiones y obras para que puedan seguir produciendo y trabajar dignamente”, expresó.

También participó el presidente comunal de Colonia Teresa, Santiago Vigil, quien agradeció el acompañamiento provincial y sostuvo que contar con un gobierno presente “da seguridad para seguir adelante”.