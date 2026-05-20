La interna dentro de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo. La senadora Patricia Bullrich analiza adelantar la presentación de su declaración jurada, pese a que el plazo formal vence en julio.

La decisión, aún en estudio junto a su contadora, aparece en medio del reclamo que la exministra de Seguridad le hizo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que explique su situación patrimonial y anticipe también su declaración.

Según trascendió, Adorni se comprometió a presentar el detalle de su patrimonio en los primeros días de junio, luego de los cuestionamientos surgidos en torno a su causa y a las refacciones de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá.

El eventual movimiento de Bullrich no cayó bien en algunos sectores del Gobierno. En la Casa Rosada interpretan que la senadora busca marcarle la cancha al ministro coordinador, quien cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y de su entorno más cercano.

Aunque desde el espacio de Bullrich sostienen que la legisladora ya dejó clara su postura y que ahora corresponde esperar “un tiempo prudencial”, la tensión política sigue abierta.

En paralelo, el Gobierno prepara reuniones para intentar ordenar la interna. El lunes 25 de mayo, después del Te Deum, se reunirá el Gabinete, y al día siguiente volverá a encontrarse la mesa política libertaria.