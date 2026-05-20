Bullrich presiona a Adorni por su declaración jurada

La senadora libertaria estudia anticipar su propia declaración patrimonial como gesto político hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La tensión interna crece dentro del oficialismo.
 
 
Política 20/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La interna dentro de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo. La senadora Patricia Bullrich analiza adelantar la presentación de su declaración jurada, pese a que el plazo formal vence en julio.

La decisión, aún en estudio junto a su contadora, aparece en medio del reclamo que la exministra de Seguridad le hizo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que explique su situación patrimonial y anticipe también su declaración.

Según trascendió, Adorni se comprometió a presentar el detalle de su patrimonio en los primeros días de junio, luego de los cuestionamientos surgidos en torno a su causa y a las refacciones de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá.

El eventual movimiento de Bullrich no cayó bien en algunos sectores del Gobierno. En la Casa Rosada interpretan que la senadora busca marcarle la cancha al ministro coordinador, quien cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y de su entorno más cercano.

Aunque desde el espacio de Bullrich sostienen que la legisladora ya dejó clara su postura y que ahora corresponde esperar “un tiempo prudencial”, la tensión política sigue abierta.

En paralelo, el Gobierno prepara reuniones para intentar ordenar la interna. El lunes 25 de mayo, después del Te Deum, se reunirá el Gabinete, y al día siguiente volverá a encontrarse la mesa política libertaria.

Te puede interesar
21156

Milei defendió a Martín Menem

SOFIA ZANOTTI
Política 20/05/2026
El Presidente aseguró que la polémica por la cuenta @PeriodistaRufus fue “prefabricada” y negó que el titular de Diputados esté detrás del perfil.
 
Lo más visto
YT

Malvina Ledesma habló sobre salud infantil y prevención

SOFIA ZANOTTI
Sonic Tv20/05/2026
En una entrevista en Sonic TV junto a Oscar Andrés Canavese, la médica pediatra brindó recomendaciones para cuidar a los niños durante la temporada de bajas temperaturas y destacó la importancia de la vacunación y los controles médicos.
 
maxresdefault

Concejo: Poli repasó proyectos y reclamos vecinales

SOFIA ZANOTTI
Sonic Tv20/05/2026
En una entrevista en los estudios de Sonic TV con Oscar Andrés Canavese, el concejal Guillermo Poli abordó distintos proyectos tratados en el Concejo Municipal y analizó preocupaciones planteadas por vecinos e instituciones de Villa Cañás. 
Boletín de noticias