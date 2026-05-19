Milei redefine su discurso económico y apunta a la estabilidad

El Gobierno busca reforzar señales de previsibilidad y sostener la confianza en el rumbo económico, mientras intenta dejar atrás escenarios de incertidumbre y atraer inversiones.
 
Política 19/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Gobierno nacional comenzó a recalibrar su estrategia discursiva en materia económica con un objetivo claro: transmitir estabilidad y fortalecer la confianza del mercado. En medio de indicadores que todavía generan preocupación social, el oficialismo intenta instalar la idea de que el período más complejo de la economía ya quedó atrás.

Desde el entorno del presidente Javier Milei y del equipo económico sostienen que las principales variables comenzarían a mostrar una mejora gradual. En ese marco, también aparece un cambio en el mensaje político: funcionarios libertarios buscan minimizar lo que denominaban el “riesgo kuka”, una expresión utilizada para referirse a la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder.

La lógica detrás de ese cambio apunta a un aspecto central: el Gobierno necesita fortalecer la llegada de inversiones y consolidar expectativas positivas. Desde sectores oficiales entienden que insistir con escenarios de incertidumbre política podría generar señales negativas entre empresarios y actores económicos.

Funcionarios de primera línea señalaron que el foco está puesto en garantizar previsibilidad y transmitir que el actual esquema económico tendrá continuidad. Según remarcan desde el oficialismo, el modelo impulsado por la gestión libertaria busca consolidarse como un camino de largo plazo.

En paralelo, las autoridades económicas continúan mostrando indicadores que consideran favorables. Entre ellos mencionan una desaceleración de la inflación, el impacto de reformas aprobadas por el Congreso y herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que atribuyen potencial para generar empleo y actividad económica.

Por otro lado, el presidente Milei mantuvo durante los últimos días una intensa agenda vinculada a la economía. Participó de actividades académicas y encuentros donde volvió a defender los lineamientos de su gestión, insistiendo en que el rumbo económico no sufrirá modificaciones y que las medidas implementadas forman parte de un plan integral.

En ese contexto, el Gobierno intenta sostener una narrativa basada en estabilidad, continuidad y recuperación gradual, mientras sigue de cerca el comportamiento de variables sensibles como la inflación, el empleo y el nivel de actividad.

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