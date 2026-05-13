La Comuna de María Teresa presentó el concurso fotográfico provincial “El cuidado en imágenes”, una propuesta que apunta a visibilizar la importancia de la formación en enfermería y el impacto que generó el cierre de la Escuela de Enfermería de la localidad.

La convocatoria se desarrolla bajo el lema “Cerrar la Escuela de Enfermería de María Teresa es quitar oportunidades” y está dirigida tanto a fotógrafos profesionales como aficionados de toda la provincia de Santa Fe. El certamen entregará premios de hasta 2,5 millones de pesos.

Según explicaron desde la organización, el objetivo es retratar escenas vinculadas al cuidado de la salud, el trabajo diario de enfermeros y enfermeras, estudiantes y situaciones que reflejen la dimensión humana del sistema sanitario.

Además de promover la participación artística, la propuesta busca abrir el debate sobre la necesidad de sostener espacios de formación profesional en pequeñas localidades del interior provincial.

La Escuela de Enfermería funcionaba en María Teresa como extensión áulica del Colegio Superior Nº50 de Rufino y había permitido la formación de varias promociones de profesionales de la salud en la región. Su cierre despertó preocupación entre autoridades comunales, estudiantes y vecinos, quienes consideran que la medida reduce oportunidades de estudio y arraigo para jóvenes del sur santafesino.

En este marco, desde la comuna remarcaron la importancia de fortalecer la capacitación sanitaria en localidades del interior, especialmente en un contexto donde muchas comunidades enfrentan dificultades para incorporar personal de salud.

El concurso permanecerá abierto entre el 22 de mayo y el 22 de junio de 2026. Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías inéditas. Las obras seleccionadas integrarán una muestra pública que será inaugurada el 9 de julio en María Teresa y que podría recorrer otras localidades santafesinas.

Entre las bases del certamen, se estableció que no se aceptarán imágenes generadas con inteligencia artificial. El jurado evaluará aspectos como calidad técnica, creatividad, impacto emocional y capacidad de transmitir el valor del cuidado y de la formación en enfermería.