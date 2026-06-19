La Plaza San Martín de María Teresa fue escenario de una jornada especial para los integrantes del Taller de Gimnasia Comunal, quienes dejaron por un día las rutinas habituales para participar de una entretenida competencia de tejo.

Durante la actividad, los participantes compartieron una tarde marcada por el compañerismo, la diversión y el espíritu de equipo. Cada lanzamiento fue seguido con atención y entusiasmo, en un ambiente donde no faltaron las risas, las charlas y los momentos de encuentro.

La propuesta permitió combinar actividad física y recreación, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo los lazos entre quienes forman parte del taller. Además, generó un espacio de participación activa para los adultos mayores de la localidad.

Desde la Comuna destacaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas, que contribuyen al bienestar integral de las personas mayores y fomentan su protagonismo dentro de la comunidad.