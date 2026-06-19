Una tarde de tejo, amistad y diversión en María Teresa

Los participantes del Taller de Gimnasia Comunal disfrutaron de una jornada recreativa en Plaza San Martín, fortaleciendo vínculos a través del deporte y la convivencia.
 
Maria Teresa 19/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Plaza San Martín de María Teresa fue escenario de una jornada especial para los integrantes del Taller de Gimnasia Comunal, quienes dejaron por un día las rutinas habituales para participar de una entretenida competencia de tejo.726914555_18108551605884085_1772300004297450868_n

Durante la actividad, los participantes compartieron una tarde marcada por el compañerismo, la diversión y el espíritu de equipo. Cada lanzamiento fue seguido con atención y entusiasmo, en un ambiente donde no faltaron las risas, las charlas y los momentos de encuentro.727465770_18108551530884085_7970215032263547372_n

La propuesta permitió combinar actividad física y recreación, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo los lazos entre quienes forman parte del taller. Además, generó un espacio de participación activa para los adultos mayores de la localidad.726978666_18108551539884085_6230973526581211081_n

Desde la Comuna destacaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas, que contribuyen al bienestar integral de las personas mayores y fomentan su protagonismo dentro de la comunidad.

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