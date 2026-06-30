Hallan muerta a una mujer junto a su expareja en Córdoba

Una mujer de 38 años fue encontrada muerta junto a su expareja en una vivienda de la ciudad de Morteros, en la provincia de Córdoba. La principal hipótesis que investiga la Justicia es que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

La víctima fue identificada como Natalia Delso. Según la investigación, había salido de su casa durante la mañana del lunes y, al no responder llamados ni mensajes durante varias horas, sus familiares comenzaron a buscarla.

La búsqueda los llevó hasta la vivienda de Juan Galván, su expareja. Al no obtener respuesta y escuchar que los teléfonos sonaban desde el interior, ingresaron por una puerta trasera y encontraron ambos cuerpos en la cocina. De inmediato dieron aviso a la Policía.

Las primeras pericias indicaron que Delso murió como consecuencia de un fuerte golpe. Los investigadores sostienen que el ataque ocurrió dentro de la vivienda y que, posteriormente, el hombre se quitó la vida.

La causa también puso bajo análisis los antecedentes de Galván. El hombre había sido condenado anteriormente por lesiones graves y leves en un caso de violencia de género contra otra mujer y había recuperado la libertad hacía poco más de un año.

Si bien la pareja ya se encontraba separada, las autoridades señalaron que no existían denuncias previas de Natalia Delso contra él.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Córdoba, personal de Policía Científica y el fiscal de Instrucción de Morteros, Francisco Payges, quien ordenó las pericias para reconstruir la secuencia del hecho y determinar las circunstancias en que ocurrieron las muertes.

El intendente de Morteros, Sebastián Demarchi, expresó que el episodio conmocionó a toda la comunidad y llamó a reflexionar sobre el rol del Estado, las instituciones y la sociedad en la prevención de la violencia de género.