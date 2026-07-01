Desbaratan presunto punto de venta de drogas en Funes y Roldán: dos detenidos tras 11 allanamientos

Un operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe permitió la detención de dos personas y el secuestro de drogas y distintos elementos de interés para una causa por presunto microtráfico en las ciudades de Funes y Roldán.

Los procedimientos fueron ordenados por la fiscal Mercedes Banchio y consistieron en 11 allanamientos realizados en distintos domicilios de ambas localidades. Como resultado, fueron detenidos un hombre de 26 años y una mujer de 44 años.

La investigación se inició a partir del homicidio de Ramiro Nast, ocurrido en abril pasado en Funes. En el marco de esa causa, personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) de la PDI reunió información que permitió detectar presuntas maniobras relacionadas con la comercialización de estupefacientes.



Con esos elementos, tomó intervención la Fiscalía Especializada en Microtráfico, que impulsó una investigación independiente y solicitó las órdenes de allanamiento.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron 29,7 gramos de cocaína, 0,3 gramos de marihuana, 28 teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión, un sistema DVR y recortes utilizados para el fraccionamiento de droga, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

Las actuaciones judiciales continúan bajo la dirección de la Fiscalía Especializada en Microtráfico, que buscará determinar el grado de participación de los detenidos y avanzar con la investigación.