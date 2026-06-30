Un niño argentino de 8 años es intensamente buscado en Venezuela luego del derrumbe de un edificio residencial en la ciudad costera de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos registrados el miércoles pasado.

Se trata de Lucas Gámez, hijo de ciudadanos venezolanos pero nacido en Argentina. El menor había viajado a la zona balnearia junto a sus tíos para pasar la jornada y desapareció tras el colapso total del edificio donde se encontraba.

Según la reconstrucción realizada por los rescatistas, un sobreviviente aseguró haber compartido el ascensor con Lucas y su tío pocos minutos antes del sismo. Ambos descendieron en el tercer piso y desde entonces no se volvió a tener contacto con ellos.

El padre del niño, Marcos Gámez, expresó que mantiene la esperanza de que su hijo haya quedado atrapado en algún espacio reducido entre los escombros, ya que su contextura física podría haber favorecido su supervivencia.

La familia también indicó que existen indicios de un posible intento de comunicación desde la zona del derrumbe ocurrido hace dos días, aunque esa información aún no pudo ser confirmada por las autoridades.

Mientras tanto, continúan las tareas de rescate en el lugar. Los equipos especializados esperan la llegada de maquinaria pesada y grúas para remover grandes bloques de hormigón sin comprometer la seguridad de los operativos.

El caso se desarrolla en medio de la emergencia provocada por los terremotos que afectaron a Venezuela y que dejaron un elevado número de víctimas y miles de heridos.