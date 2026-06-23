Niños del CANyF participaron de una jornada educativa en la Huerta Taller El Sol

La actividad permitió a las infancias conocer el trabajo en la huerta, aprender sobre el cuidado de las plantas y fortalecer el vínculo con el ambiente a través de experiencias prácticas.
 
Maria Teresa 23/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Integrantes del CANyF realizaron una visita a la Huerta Taller El Sol, donde participaron de una jornada educativa centrada en el contacto con la naturaleza, el aprendizaje y el trabajo comunitario.729148343_18109174105884085_4776596170201963800_n730373575_18109174096884085_7989970452400387654_n

Durante la actividad, las chicas y los chicos recorrieron los distintos espacios del predio, conocieron los cultivos de temporada y visitaron el invernadero. Además, tuvieron la oportunidad de trabajar la tierra, realizar trasplantes y descubrir cuáles son los cuidados necesarios para el crecimiento de las plantas.729219940_18109174093884085_4953438675415889505_n727814566_18109174069884085_1716531899106460080_n

La propuesta buscó acercar a las infancias a experiencias concretas de aprendizaje, promoviendo la observación, la curiosidad y el respeto por el medio ambiente. A través de estas actividades, los participantes pudieron comprender la importancia del agua, la luz, el tiempo y los cuidados necesarios para el desarrollo de la vida vegetal.
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Desde la institución destacaron el valor de este tipo de iniciativas, que permiten aprender desde la práctica y fortalecer el vínculo con la naturaleza mediante experiencias significativas.728293823_18109174123884085_7404150803809852519_n

La jornada también sirvió para reflexionar sobre la importancia del cuidado del ambiente y el trabajo compartido, en un espacio donde cada descubrimiento se transformó en una oportunidad de aprendizaje.

Al finalizar la visita, agradecieron especialmente a Laura y Luci por la recepción y por compartir sus conocimientos sobre la huerta, resaltando el valor de estos espacios como ámbitos de encuentro, educación y construcción comunitaria.

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