El Gobierno de Elortondo emitió un comunicado para llevar tranquilidad a la comunidad luego de la difusión de distintos audios que hacen referencia a un vehículo que habría sido visto en situaciones sospechosas dentro de la localidad.

Desde el municipio indicaron que se encuentran trabajando de manera conjunta con la Policía y las autoridades competentes para analizar la información y realizar las verificaciones correspondientes.

Al mismo tiempo, solicitaron a los vecinos que, ante cualquier situación que genere sospechas, se comuniquen de inmediato con la Policía para que pueda intervenir y actuar según los protocolos establecidos.

También remarcaron la importancia de que toda persona que haya sido víctima o testigo de algún hecho realice la denuncia correspondiente, ya que ese procedimiento resulta fundamental para que las autoridades puedan avanzar con las investigaciones.

Por último, el Gobierno de Elortondo pidió responsabilidad al momento de compartir información, especialmente a través de audios y redes sociales, con el objetivo de evitar la difusión de versiones no confirmadas. En ese sentido, ratificó que continuará acompañando el trabajo de las fuerzas de seguridad para preservar la tranquilidad de la comunidad.