La comunidad educativa de la Escuela Primaria N°1309 Brigadier Balcarce, en La Barrancosa, fue escenario del acto conmemorativo por el Día de la Bandera, una ceremonia que reunió a estudiantes, docentes, familias, autoridades y vecinos de la localidad.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la promesa de lealtad a la Bandera Nacional realizada por los alumnos de 4° grado, Noa López y Loan Ochoa. La ceremonia estuvo acompañada por la presencia del ex combatiente de Malvinas Horacio Daniel Jordán, quien tuvo a su cargo la toma de promesa, aportando un fuerte contenido simbólico al acto.

Durante la conmemoración, el presidente comunal Gonzalo Goyechea destacó la figura de Manuel Belgrano y su legado para la construcción de una sociedad basada en la educación, la libertad y el compromiso con el bien común.

En su mensaje, el mandatario remarcó que el pensamiento de Belgrano continúa vigente y convocó a fortalecer los valores de la participación ciudadana y la construcción colectiva. Además, recordó el histórico momento en que el prócer izó por primera vez la Bandera Nacional en Rosario, impulsado por la necesidad de contar con un símbolo que representara la unidad del pueblo argentino.

Goyechea también invitó a reflexionar sobre el papel de cada ciudadano en la construcción de una comunidad más justa, destacando la importancia del pensamiento crítico, la solidaridad y el compromiso con las problemáticas sociales.

Por otro lado, durante la jornada se puso en valor el rol de la escuela pública como espacio de formación, encuentro e identidad. Desde la Comuna resaltaron la importancia de sostener este tipo de celebraciones, que permiten transmitir a las nuevas generaciones la historia, los símbolos patrios y los valores democráticos.

Finalmente, las autoridades agradecieron a la comunidad educativa de la Escuela Brigadier Balcarce por la invitación y por el trabajo permanente en la promoción de la memoria histórica y el sentido de pertenencia.