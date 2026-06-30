La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 2,15% en las asignaciones familiares que comenzará a regir desde julio. La medida fue establecida mediante la Resolución 187/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La actualización responde al índice de inflación de mayo y forma parte del mecanismo de movilidad mensual que también se aplica a las jubilaciones y pensiones.

Entre los principales cambios, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo pasarán a ser de $148.049 en todo el país, mientras que en la Zona I —que comprende provincias patagónicas y el partido bonaerense de Patagones— el monto ascenderá a $192.464.

Para los trabajadores en relación de dependencia, las asignaciones por hijo variarán según el ingreso del grupo familiar. Quienes tengan ingresos de hasta $1.146.199 percibirán $74.033 por hijo; entre $1.146.199 y $1.681.012 cobrarán $49.940; entre $1.681.012 y $1.940.783 recibirán $30.206; y quienes perciban hasta $6.069.688 obtendrán $15.586.

En el caso de las asignaciones por hijo con discapacidad, los valores serán de $241.041, $170.522 y $107.621, de acuerdo con el nivel de ingresos del grupo familiar.

Los monotributistas también recibirán nuevos montos según su categoría. Los contribuyentes de la categoría A cobrarán $74.033; los de la B, $49.940; los de la C, $30.206; y quienes se encuentren entre las categorías D y H percibirán $15.586.

Además, ANSES actualizó las asignaciones de pago único. Desde julio, la prestación por nacimiento será de $86.295, la de adopción alcanzará los $515.930 y la asignación por matrimonio ascenderá a $129.209. Por su parte, la Ayuda Escolar Anual quedó fijada en $55.672.

El aumento también alcanza a veteranos de guerra, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de prestaciones por desempleo y otros programas de asistencia económica.

La normativa mantiene el límite de ingresos para acceder al beneficio y establece que, si alguno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $3.034.844 mensuales, el grupo quedará excluido del cobro de las asignaciones, aunque el ingreso total familiar no supere el tope general.