Precio del dólar hoy: así cotizan el oficial, el blue y los financieros este martes 30 de junio

El mercado cambiario comenzó la jornada de este martes 30 de junio con el dólar oficial cotizando a $1.447,18 para la compra y $1.498,22 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

En tanto, el dólar blue inició las operaciones con una cotización de $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, manteniéndose por encima del tipo de cambio oficial.

Por su parte, el dólar mayorista abrió en $1.472,50 para la compra y $1.481,50 para la venta, mientras que las cotizaciones financieras mostraban al dólar MEP en $1.509,87 y al dólar contado con liquidación (CCL) en $1.554,73.

A su vez, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior y servicios internacionales, comenzó la jornada en $1.943,50.

Las cotizaciones pueden variar durante el transcurso del día de acuerdo con la dinámica del mercado y las operaciones financieras.