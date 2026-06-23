La Comuna de María Teresa firmó un convenio marco de colaboración con la Fundación Nazareno Crucianelli para desarrollar propuestas de formación laboral destinadas a vecinos de la localidad y de toda la región.

A partir de este acuerdo, María Teresa se convertirá en un nodo regional de capacitaciones, facilitando el acceso a cursos, trayectos formativos y diplomaturas vinculadas al mundo del trabajo y a las necesidades del sector productivo.

Entre las primeras propuestas previstas se encuentran capacitaciones en soldadura, plegado y pintura, oficios con demanda en la actividad industrial y que representan una oportunidad para mejorar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes y adultos.

De la firma participaron la presidenta de la fundación, Ana Dolores Bacci; el presidente comunal Gonzalo Goyechea; y el ingeniero Gastón Arcuri. También estuvo presente Marta Pérez, en representación del Gobierno de Santa Isabel, en el marco de una articulación regional que busca ampliar las oportunidades de capacitación.

Desde la Comuna destacaron que el objetivo es construir una red de trabajo entre gobiernos locales, instituciones educativas y el sector productivo para acercar herramientas concretas a quienes buscan capacitarse, aprender un oficio o fortalecer sus emprendimientos.

Las autoridades informaron que en los próximos días se darán a conocer los detalles sobre la inscripción y el inicio de las actividades. Las capacitaciones se desarrollarán bajo una modalidad híbrida, combinando instancias virtuales y presenciales.

Con esta iniciativa, María Teresa fortalece su perfil como centro de formación y cooperación regional, apostando a la capacitación como una herramienta clave para generar más oportunidades de desarrollo y empleo.