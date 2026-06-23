María Teresa será sede regional de capacitaciones laborales junto a la Fundación Crucianelli

La Comuna firmó un convenio con la Fundación Nazareno Crucianelli para impulsar cursos y diplomaturas orientadas al empleo. También participa el Gobierno de Santa Isabel.
 
Maria Teresa 23/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Comuna de María Teresa firmó un convenio marco de colaboración con la Fundación Nazareno Crucianelli para desarrollar propuestas de formación laboral destinadas a vecinos de la localidad y de toda la región.WhatsApp Image 2026-06-23 at 08.48.15 (1)WhatsApp Image 2026-06-23 at 08.48.15

A partir de este acuerdo, María Teresa se convertirá en un nodo regional de capacitaciones, facilitando el acceso a cursos, trayectos formativos y diplomaturas vinculadas al mundo del trabajo y a las necesidades del sector productivo.

Entre las primeras propuestas previstas se encuentran capacitaciones en soldadura, plegado y pintura, oficios con demanda en la actividad industrial y que representan una oportunidad para mejorar las posibilidades de inserción laboral de jóvenes y adultos.WhatsApp Image 2026-06-23 at 08.48.14 (3)WhatsApp Image 2026-06-23 at 08.48.14 (1)

De la firma participaron la presidenta de la fundación, Ana Dolores Bacci; el presidente comunal Gonzalo Goyechea; y el ingeniero Gastón Arcuri. También estuvo presente Marta Pérez, en representación del Gobierno de Santa Isabel, en el marco de una articulación regional que busca ampliar las oportunidades de capacitación.

Desde la Comuna destacaron que el objetivo es construir una red de trabajo entre gobiernos locales, instituciones educativas y el sector productivo para acercar herramientas concretas a quienes buscan capacitarse, aprender un oficio o fortalecer sus emprendimientos.WhatsApp Image 2026-06-23 at 08.48.14WhatsApp Image 2026-06-23 at 08.48.13 (2)

Las autoridades informaron que en los próximos días se darán a conocer los detalles sobre la inscripción y el inicio de las actividades. Las capacitaciones se desarrollarán bajo una modalidad híbrida, combinando instancias virtuales y presenciales.WhatsApp Image 2026-06-23 at 08.48.13 (1)WhatsApp Image 2026-06-23 at 08.48.13

Con esta iniciativa, María Teresa fortalece su perfil como centro de formación y cooperación regional, apostando a la capacitación como una herramienta clave para generar más oportunidades de desarrollo y empleo.

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