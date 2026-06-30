El deporte del sur santafesino volvió a quedar en el centro de la escena por una serie de hechos de violencia ocurridos durante el fin de semana en distintas competencias. En pocas horas se registraron partidos suspendidos, agresiones a dirigentes, peleas entre jugadores e importantes daños materiales, situaciones que generaron preocupación entre clubes, ligas y dirigentes.

Aunque los episodios ocurrieron en diferentes disciplinas y categorías, todos expusieron un problema que vuelve a repetirse y que afecta no solo el desarrollo de los encuentros, sino también el trabajo cotidiano de las instituciones deportivas.

Uno de los casos más graves se produjo en la cancha de Sacachispa FBC, donde el encuentro de Primera B de la Liga Venadense frente a Sportivo Avellaneda fue suspendido a los 21 minutos del segundo tiempo cuando el local ganaba 2 a 0. Tras una serie de incidentes protagonizados por simpatizantes visitantes y luego de consultar con la Policía, el árbitro Alejandro Titarelli decidió dar por terminado el partido.

Durante los disturbios también fueron agredidos el presidente de Sacachispa, Carlos Pérez, un colaborador del club y un familiar del dirigente. Ahora será el Tribunal Disciplinario de la Liga Venadense el encargado de definir cómo continuará el encuentro.

Ese mismo domingo también quedó inconcluso el clásico de María Teresa entre Nueva Era y Sportivo. El partido fue suspendido a los 20 minutos del complemento cuando dos simpatizantes visitantes ingresaron al campo de juego con la intención de llevarse una bandera del club local. La intervención de jugadores para evitar el hecho derivó en un clima de tensión que llevó al árbitro Lucas Albornóz a finalizar el encuentro.

La violencia también alcanzó a las divisiones formativas. En Murphy, el partido de Cuarta División entre Unión y Cultura y Teodelina FBC terminó con jugadores involucrados en una pelea dentro del campo de juego, un episodio que volvió a poner el foco en la importancia de reforzar el trabajo educativo y preventivo en las categorías juveniles.

El básquet tampoco quedó al margen. Durante el segundo partido de la final del Torneo Apertura de la Asociación Venadense entre Olimpia BBC y Atlético Elortondo, el club venadense denunció daños ocasionados en el sector visitante del estadio.

Tras el encuentro, Olimpia difundió un comunicado en el que lamentó la rotura de parte de las instalaciones y recordó que los clubes se sostienen gracias al esfuerzo de dirigentes, socios, familias y colaboradores. La institución remarcó que ninguna rivalidad deportiva puede justificar actos de vandalismo.

Más allá de las resoluciones que adopten los tribunales deportivos en cada caso, los hechos ocurridos durante el fin de semana vuelven a abrir un debate sobre la necesidad de fortalecer las medidas de prevención, garantizar la seguridad en los espectáculos y promover el respeto dentro y fuera de las canchas.

La violencia no solo altera el desarrollo de un partido. También afecta a instituciones que funcionan con recursos limitados, desalienta la participación de las familias y pone en riesgo el rol social que cumplen los clubes en cada localidad.