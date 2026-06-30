Pullaro delegó en Olivares la gestión de anticipos financieros por hasta $400.000 millones

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, delegó en el ministro de Economía, Pablo Olivares, las gestiones para tramitar ante el Gobierno nacional anticipos financieros por hasta $400.000 millones, recursos que ya fueron autorizados por la administración nacional para el ejercicio fiscal 2026.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto N° 1284, que faculta a Olivares a realizar los trámites administrativos, firmar los actos necesarios y efectuar las modificaciones presupuestarias vinculadas a la ejecución y seguimiento de los convenios de financiamiento.

Estos anticipos están previstos en el artículo 124 de la Ley Nacional N° 11.672, que permite a la Nación asistir financieramente a las provincias cuando enfrentan dificultades transitorias de caja o situaciones de urgencia. Los fondos deben ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal mediante retenciones sobre la coparticipación federal y devengan una tasa fija nominal anual del 15%.

El decreto también establece que todas las resoluciones que dicte el Ministerio de Economía en el marco de esta delegación deberán ser comunicadas al Poder Ejecutivo provincial dentro de los diez días hábiles posteriores a su emisión.

La decisión se conoció pocas horas después de que Santa Fe confirmara su adhesión al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), impulsado por el Gobierno nacional para compensar deudas entre la Nación y las provincias.

Según trascendió, el Ministerio de Economía provincial analiza solicitar inicialmente un anticipo de aproximadamente $250.000 millones y requerir los $150.000 millones restantes durante el último trimestre del año, aunque la cifra definitiva será definida en los próximos días.

En paralelo, el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) informó que la actividad económica santafesina registró en abril una caída interanual del 3,6%, aunque el acumulado de los primeros cuatro meses del año muestra un crecimiento del 0,7%. Los sectores con mejor desempeño fueron la intermediación financiera, la construcción, la industria manufacturera y la administración pública.