Villa Cañás celebrará el domingo 17 de mayo sus 124 años con una jornada especial en el Predio Mirtha Legrand, organizada por la Municipalidad, con entrada libre y gratuita.

Las actividades comenzarán a las 11.30 horas y contarán con la participación de instituciones educativas, que ofrecerán diferentes comidas y bebidas. Además, habrá stands de entidades deportivas e intermedias, artesanos, emprendedores locales, juegos, inflables y propuestas recreativas para toda la familia.

En el escenario “Los 3 Maestros” se presentarán distintos espectáculos artísticos en vivo. La grilla incluirá al Taller de Danza Municipal, la Agrupación Folklórica “La Gauchito Gil”, el Dúo López-Zagaglia, Sinapsis, Resto Urbano, Umbela y el tributo a Juan Oscar Brugnara, con la participación de su hijo Gerardo.

En el marco de los festejos, el sábado 16 de mayo se realizará la presentación de la reconocida “Misa Criolla” en el Centro Cultural, desde las 21 horas, también con entrada libre y gratuita.

La puesta contará con la participación del músico cañaseño Alejandro Varela y del Ballet Danzarte, en una propuesta que combina música y danza para revalorizar una de las obras más emblemáticas del cancionero popular argentino.

Por otro lado, el domingo por la mañana, a las 11 horas, el intendente Norberto Gizzi junto a integrantes del Gabinete municipal llevarán una ofrenda floral al cementerio local, en homenaje a Juan Cañás y Rey, fundador de Villa Cañás.