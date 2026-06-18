La Municipalidad de Villa Cañás continúa ejecutando los trabajos de restauración y acondicionamiento de El Torreón, ubicado sobre avenida 51 entre calles 52 y 54.

La intervención busca preservar la estructura original del edificio, que fue cedido en comodato por la Sociedad Española al Municipio, al tiempo que adapta sus instalaciones para nuevos usos vinculados a la cultura, la educación y el encuentro comunitario.

Entre las tareas realizadas hasta el momento se destacan la reparación de pisos, techos y paredes, la colocación de cerámicos, la refacción de aberturas y distintas mejoras destinadas a garantizar una mayor accesibilidad para los visitantes.

Además, el proyecto contempla la instalación de nuevos sistemas eléctricos y de iluminación, fundamentales para el funcionamiento de las futuras actividades que se desarrollarán en el lugar.

Una vez finalizadas las obras, El Torreón se convertirá en un espacio destinado a talleres, muestras artísticas, actividades educativas y eventos culturales, fortaleciendo la identidad local y ampliando las propuestas para los vecinos de la ciudad.