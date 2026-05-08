Villa Cañás inició este viernes 8 de mayo con cielo despejado, una temperatura de 6.1°C y una sensación térmica de apenas 2°C, debido al ingreso de aire frío acompañado por fuertes vientos del sector sudoeste.

De acuerdo a los datos actualizados a las 08:00 y tomados de la estación meteorológica de Venado Tuerto Aero, ubicada a 48,55 kilómetros de distancia, la humedad se ubica en el 64%, mientras que la visibilidad alcanza los 10 kilómetros.

Para el resto de la jornada se espera cielo parcialmente nublado durante la mañana y condiciones ventosas tanto en la tarde como en la noche. La temperatura máxima prevista es de 15°C.

Además, el pronóstico indica vientos sostenidos de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h hacia la tarde y la noche.

En este marco, el fin de semana continuará con mañanas frías. El sábado la máxima será de 12°C, mientras que el domingo se espera una mínima de apenas 1°C y una máxima de 16°C.

Según el pronóstico extendido, las temperaturas comenzarían a recuperarse desde el lunes, con máximas cercanas a los 20°C durante la próxima semana.