Piden suspender a psicóloga por el caso Ángel

El abogado Roberto Castillo denunció y solicitó la suspensión preventiva de la psicóloga Jennifer Grisel Leiva, señalada por haber avalado que Ángel López, el niño asesinado en Comodoro Rivadavia, viviera con su madre, Mariela Altamirano.

Altamirano se encuentra detenida e imputada en el marco de la investigación por el crimen del menor. La presentación realizada por Castillo incluye ocho puntos y apunta a revisar la actuación profesional de Leiva dentro del Servicio de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia.

Entre los pedidos, el abogado solicitó que se impulse una denuncia penal por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, informe pericial falso y abandono de persona seguido de muerte.

Además, pidió el secuestro del legajo profesional y personal de la denunciada en distintos organismos, entre ellos el SPD, el Colegio de Psicólogos de Chubut y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. La medida incluiría informes técnicos emitidos durante los últimos 24 meses.

Otro de los puntos reclama la suspensión preventiva de Leiva mientras avance la investigación, con el objetivo de evitar un posible entorpecimiento probatorio o la repetición de conductas similares.

También se solicitó la prohibición de salida del país para la profesional hasta que se resuelva su situación procesal, además de la revisión de expedientes vinculados a casos de revinculación familiar.

Días atrás, la Fundación Más Vida también había denunciado a Leiva y a otra profesional, Vanesa Marín, por informes favorables a la tenencia de Ángel por parte de su madre. Según indicaron desde la entidad, no se habría realizado un análisis socioambiental que permitiera advertir las condiciones en las que iba a vivir el niño.