Pedaleó 6.000 km para el Mundial y no pudo entrar a EE.UU.

Matías Villarruel atravesó 11 países y pedaleó más de 6.000 kilómetros para llegar al Mundial 2026, pero una serie de inconvenientes migratorios le impidió ingresar a Estados Unidos.

La pasión por la Selección argentina llevó a Matías Villarruel a emprender una aventura extraordinaria. El joven cordobés recorrió más de 6.000 kilómetros en bicicleta junto a tres amigos con el objetivo de llegar al Mundial 2026 y volver a ver a Lionel Messi en una Copa del Mundo.

La travesía comenzó a fines de abril y los integrantes del grupo "Todo a pedal" cruzaron 11 países en apenas 45 días. Sin embargo, el sueño de Matías terminó antes de tiempo debido a problemas vinculados con la obtención de la visa para ingresar a Estados Unidos.

Según contó el propio viajero, antes de iniciar el recorrido su solicitud de visa fue rechazada. A pesar de ello, decidió continuar el viaje junto a sus compañeros, con la esperanza de realizar un nuevo trámite en otro país durante el trayecto.

La oportunidad surgió en Ecuador, donde consiguió un turno para gestionar la documentación. Sin embargo, al llegar a Quito se encontró con un nuevo obstáculo: autoridades migratorias detectaron que en una visita anterior no había quedado registrada correctamente su salida del país.

Como consecuencia, le prohibieron el ingreso a Ecuador durante un año y perdió la cita prevista para tramitar la visa estadounidense. Esa situación terminó por frustrar definitivamente sus posibilidades de llegar a Estados Unidos y asistir a los partidos de la Selección.

"Siento tristeza y enojo", reconoció Villarruel, aunque también destacó todo lo vivido durante el recorrido. "Si me hubiera quedado en casa por no tener la visa, me habría perdido conocer países, personas y experiencias increíbles", expresó.

Mientras tanto, sus compañeros lograron completar el viaje y llegar a Estados Unidos, donde incluso fueron recibidos por el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, junto a algunos futbolistas del plantel.

De regreso en Córdoba, Matías siguió el debut argentino por televisión y aseguró que conserva intacta su pasión por el equipo nacional. Además, dejó un mensaje para quienes sueñan con emprender aventuras similares: "Lo más difícil es empezar. Después, todo se va acomodando".

A sus 34 años, el creador de contenidos ya había vivido una experiencia similar en Qatar 2022, cuando viajó junto a sus compañeros por África y Medio Oriente para presenciar la consagración de la Argentina de Lionel Messi.