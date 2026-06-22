Las autoridades sanitarias de Bariloche confirmaron un nuevo caso de hantavirus en la región andina. Se trata de una mujer adulta que fue diagnosticada con la enfermedad y permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Zonal local.

Según informó el centro de salud, la paciente es la esposa de un hombre que había cursado la misma enfermedad hace aproximadamente 45 días y que ya recibió el alta médica. Durante ese período, la mujer cumplió con el aislamiento preventivo de 21 días dispuesto para los contactos estrechos, sin presentar síntomas.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades sanitarias, en los últimos días comenzó a manifestar un cuadro que inicialmente fue interpretado como una infección urinaria. Sin embargo, posteriormente aparecieron síntomas compatibles con hantavirus, como fiebre, dolores musculares y tos.

Tras la realización de los estudios correspondientes, los análisis de laboratorio confirmaron el diagnóstico. Desde el Hospital Zonal aclararon que la internación en terapia intensiva responde a una medida preventiva para garantizar un seguimiento permanente de su evolución clínica.

El último parte médico indicó que la paciente se encuentra estable y bajo observación constante por parte del equipo de salud.

Activaron el control epidemiológico

A partir de la confirmación del caso, el Área de Epidemiología y el Hospital Zonal pusieron en marcha los protocolos sanitarios previstos para este tipo de situaciones. Entre las medidas adoptadas se encuentran el control del foco epidemiológico y el seguimiento de las personas que tuvieron contacto con la paciente.

Las autoridades señalaron que continuarán monitoreando la situación y brindarán actualizaciones oficiales sobre su estado de salud en los próximos días.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente por el contacto con secreciones, saliva, orina o excrementos de roedores infectados. Los síntomas suelen comenzar con fiebre, dolores musculares, cansancio y pueden evolucionar hacia complicaciones respiratorias graves.

Por este motivo, los especialistas recomiendan consultar de manera inmediata ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente en zonas donde existe circulación del virus.