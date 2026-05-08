Mar del Plata suspendió las clases por el temporal

Las fuertes lluvias y el alerta por intensos vientos obligaron a suspender las clases en todos los niveles educativos este viernes en Mar del Plata.
 
Sociedad08/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La ciudad de Mar del Plata atraviesa horas complicadas por las intensas lluvias y los fuertes vientos que afectan distintos sectores urbanos y provocaron anegamientos en varias calles.720 (2)

Ante el panorama meteorológico adverso, las autoridades locales resolvieron suspender las clases este viernes en todos los turnos y niveles educativos, incluyendo jardines de infantes, escuelas públicas y privadas, además de institutos terciarios y universidades.

690316719_18084672083377787_7169061573959281307_nCondenaron a tres personas por obligar a una niña a casarse

Según informaron fuentes oficiales, la decisión fue tomada tras analizar los últimos reportes climáticos que anticipan un empeoramiento de las condiciones durante la madrugada y gran parte del fin de semana. El Servicio Meteorológico mantiene vigente un alerta amarilla por lluvias y ráfagas intensas para la región.

En este marco, desde el municipio recomendaron evitar la circulación innecesaria y permanecer en lugares seguros mientras continúe el temporal. Además, pidieron a los vecinos seguir las indicaciones oficiales y extremar las medidas de precaución ante posibles incidentes relacionados con el mal clima.540 (2).avif

Las autoridades señalaron que las ráfagas podrían incrementarse especialmente durante la tarde y noche del viernes, en una situación que mantiene en alerta a toda la ciudad.

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