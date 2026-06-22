El presidente Javier Milei encabezó este sábado el acto central por el Día de la Bandera en Rosario, acompañado por autoridades nacionales, provinciales y municipales. Aunque la ceremonia estuvo dedicada a homenajear a Manuel Belgrano, las imágenes y los gestos políticos terminaron ocupando un lugar central en la jornada.

La actividad se desarrolló en el Monumento Nacional a la Bandera, bajo un importante operativo de seguridad y con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del intendente rosarino, Pablo Javkin. Ambos compartieron escenario con el mandatario nacional en una foto que fue seguida de cerca por el arco político.

Uno de los momentos más observados fue el encuentro entre Milei y Pullaro. Hubo saludos, sonrisas y una conversación distendida que reflejó el acercamiento institucional que vienen mostrando Nación y Provincia en las últimas semanas. La imagen cobró relevancia en un contexto donde ambos gobiernos avanzaron en acuerdos vinculados a financiamiento y coordinación política.

Javkin también mantuvo un tono cordial durante toda la jornada. El intendente rosarino compartió distintos momentos con funcionarios nacionales y dirigentes de La Libertad Avanza, dejando de lado por unas horas las diferencias expresadas en anteriores declaraciones sobre obras públicas y recursos para las ciudades del interior.

Otro de los protagonistas fue Manuel Adorni, quien recibió una clara señal de respaldo por parte del Presidente. Antes del inicio de la ceremonia, ambos protagonizaron un abrazo que rápidamente se convirtió en una de las fotografías más difundidas del acto. El gesto fue interpretado como una muestra de apoyo político en medio de un período de fuerte exposición pública del funcionario.

En contraste, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a exhibir públicamente las diferencias que mantiene con el entorno presidencial. La titular del Senado asistió a Rosario pese a cuestionar previamente que no había sido incluida formalmente en la organización del acto. Además, criticó el respaldo de Milei a Adorni y sostuvo que la ceremonia no era el ámbito adecuado para ese tipo de mensajes políticos.

Durante los discursos, Pullaro volvió a reclamar una mayor participación de la Nación en obras e infraestructura para el interior productivo. También destacó el trabajo conjunto en materia de seguridad que permitió reducir los índices de violencia en Rosario.

Por su parte, Javkin resaltó la recuperación de la ciudad luego de la crisis de inseguridad atravesada en los últimos años y afirmó que Rosario logró revertir una situación que parecía irreversible.

Milei, en tanto, centró su mensaje en la figura de Manuel Belgrano. Lo definió como un precursor de las ideas liberales en la Argentina y reivindicó su defensa de la libertad económica, la propiedad privada y el mérito como valores fundamentales para el desarrollo del país.

Más allá de los discursos institucionales, el acto dejó una serie de imágenes que fueron leídas en clave política. Los gestos entre Milei, Pullaro y Javkin, el respaldo a Adorni y la distancia con Villarruel reflejaron movimientos que podrían tener impacto en el escenario político de los próximos años.