El gobernador Maximiliano Pullaro firmó en San Juan un convenio de cooperación productiva con su par sanjuanino, Marcelo Orrego, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para empresas santafesinas en la cadena de valor de la minería.

El acuerdo se concretó en el marco de la Expo Minera 2026, luego del convenio que Santa Fe había rubricado en marzo con Neuquén para vincular a firmas provinciales con el desarrollo de Vaca Muerta.

La actividad se realizó en la sede de Energía Provincial Sociedad del Estado, en Pocito, y contó con la participación de varios gobernadores, además del ministro del Interior, Diego Santilli.

El convenio apunta a fortalecer la cooperación industrial, comercial y logística entre Santa Fe y San Juan, especialmente en proyectos vinculados al litio, cobre, oro y energía.

“Estamos en San Juan, en la Expo Minera, viendo de qué manera las empresas de la provincia de Santa Fe se van a insertar al modelo minero que viene en la Argentina”, expresó Pullaro.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que Santa Fe no busca posicionarse como territorio extractivo, sino como proveedor estratégico de bienes, servicios, tecnología, transporte e infraestructura para sectores en expansión.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, indicó que más de 60 empresas santafesinas participan de rondas de negocios durante la Expo 2026, con expectativas de generar vínculos comerciales con el sector minero.

Además, la Provincia busca potenciar su infraestructura portuaria y ferroviaria. En ese sentido, destacaron que parte del litio extraído en el norte argentino ya se exporta a través del puerto de Rosario, lo que refuerza el rol logístico santafesino.