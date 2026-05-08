Una mujer de 42 años fue detenida este miércoles en la Unidad Penitenciaria Nº 2 “Las Flores”, en la ciudad de Santa Fe, cuando intentaba ingresar cocaína oculta dentro de alimentos destinados a un recluso alojado en el pabellón 7 de la Subunidad 2.

El procedimiento fue realizado por personal del Servicio Penitenciario Provincial durante los controles habituales de ingreso de visitas. Según indicaron fuentes oficiales, los agentes advirtieron una actitud sospechosa por parte de la visitante, identificada como M. J. R., y resolvieron inspeccionar en detalle los alimentos que llevaba.

Durante la requisa, detectaron que varios trozos de carne precocida —bifes con huevo— presentaban cortes internos con forma de “bolsa”. En el interior encontraron seis envoltorios encintados que contenían una sustancia blanquecina.

Tras el hallazgo, intervino personal de la Subcomisaría 17ª de Santa Fe, que secuestró el material y concretó la detención de la mujer. Más tarde, efectivos del área de Microtráfico de la Policía de Investigaciones realizaron las pruebas correspondientes y confirmaron que la sustancia era cocaína.

De acuerdo a la información oficial, el peso total de la droga secuestrada fue de 37 gramos.

La fiscal Yanina Tolosa dispuso que la mujer permanezca detenida e imputada por el delito de suministro gratuito de estupefacientes. Además, ordenó el secuestro de su teléfono celular para avanzar con la investigación.

Por otro lado, el interno al que estaba destinada la droga fue trasladado preventivamente al sector de aislamiento mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas.