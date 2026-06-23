Hija denunció que su madre la obligaba a mantener relaciones con su padre en Mendoza

La causa que investiga una presunta trama de abusos sexuales dentro de una familia de Mendoza sumó un nuevo y estremecedor testimonio. Una de las hijas del principal acusado denunció que su propia madre la obligaba a mantener relaciones sexuales con su padre y que fue víctima de agresiones durante gran parte de su infancia.

La mujer declaró ante la Justicia que los abusos comenzaron cuando tenía apenas seis años. Según su relato, además de las agresiones sexuales sufridas por parte de su padre, su madre tenía una participación activa en los hechos y la obligaba a someterse a los ataques.

La denunciante aseguró que cuando intentaba resistirse recibía golpes y maltratos físicos. También sostuvo que le suministraban sedantes mezclados en bebidas para dejarla en estado de somnolencia antes de los abusos.

Uno de los episodios más graves relatados por la víctima ocurrió cuando tenía 15 años. Según declaró, quedó embarazada producto de las violaciones, pero posteriormente perdió el embarazo tras una golpiza que habría recibido de su madre.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Junín y tiene como principal acusado a un hombre de 62 años conocido como "Cacha", quien permanece imputado y con prisión preventiva. Sin embargo, cumple arresto domiciliario debido a un tratamiento oncológico.

Un caso que sigue sumando denuncias

La causa salió a la luz tras la denuncia de una nieta del acusado, quien relató haber sufrido abusos sexuales y violencia física. A partir de esa presentación comenzaron a surgir nuevos testimonios dentro del mismo entorno familiar.

Otra de las hijas del acusado denunció haber sido abusada entre 2014 y 2015 mientras se encontraba bajo los efectos de medicamentos que, según afirmó, era obligada a consumir.

En el marco de la investigación, la Justicia ordenó una prueba de ADN para determinar la paternidad del hijo de una de las denunciantes. El resultado descartó al padre como progenitor, pero identificó a uno de sus hermanos, un hombre de 29 años que se desempeñaba en la Policía Rural.

Tras conocerse el resultado, el hombre fue detenido e imputado por abuso sexual.

Tres detenidos

Hasta el momento, la causa tiene tres personas detenidas:

El padre, señalado como principal acusado.

Un hijo acusado de abusar y maltratar a su propia hija.

Otro hijo, detenido luego de que una prueba genética lo identificara como padre del hijo de su hermana.

La investigación continúa abierta y la Justicia no descarta nuevas imputaciones a medida que avancen las declaraciones y las pericias.