Tres personas fueron condenadas a 10 años de prisión por obligar a una menor de edad a contraer una unión forzada y convertirse en madre bajo un contexto de violencia extrema. El caso fue investigado por la Unidad Fiscal Federal de San Juan y esclarecido por efectivos de Gendarmería Nacional.

La víctima estaba sometida por una pareja y su hijo, integrantes de la colectividad Romani. Según la investigación, la joven permanecía privada de su libertad y sufrió diferentes tipos de violencia durante varios meses.

Todo comenzó en abril del año pasado, cuando una denuncia anónima al sistema de emergencias 911 alertó sobre el posible secuestro de una adolescente en el departamento sanjuanino de Caucete.

A partir de esa denuncia, se activaron los protocolos de búsqueda y las autoridades lograron interceptar el vehículo señalado. En el interior viajaba la menor junto a su hijo recién nacido y varias personas vinculadas a la familia investigada.

De acuerdo a la causa judicial, la adolescente había sido obligada a mantener una unión de hecho con el hijo de la familia y luego forzada a asumir la maternidad.

Además, durante la investigación se comprobó que la víctima fue trasladada constantemente entre las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe, donde padeció agresiones físicas, violencia psicológica, explotación laboral, privación alimentaria y restricciones para acceder al sistema de salud.

En este marco, fue clave el trabajo articulado entre las Unidades de Investigación de Gendarmería de distintas provincias y el Ministerio Público Fiscal, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y otros organismos especializados.

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan dictó la condena contra los tres imputados por los delitos vinculados a la privación ilegítima de la libertad y sometimiento de la menor.