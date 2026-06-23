La Justicia de Chubut ordenó seis meses de prisión preventiva para los tres hombres acusados de participar en un violento golpe comando ocurrido el pasado 20 de junio sobre la Ruta Nacional 3, entre Pampa Salamanca y Garayalde.

Durante la audiencia de control de detención realizada en Comodoro Rivadavia, la Fiscalía imputó a Emir Aron, Gustavo Adolfo y Uriel Durán por el delito de robo triplemente agravado, debido a las graves lesiones provocadas a las víctimas, el uso de armas de fuego y la actuación en despoblado y en banda.

Según la investigación, las víctimas viajaban en un camión Scania de la empresa Sur Lácteos desde Comodoro Rivadavia hacia Trelew cuando fueron interceptadas por una camioneta blanca sin patente. Desde el vehículo, los delincuentes efectuaron disparos para obligar al conductor a detener la marcha.

De acuerdo con la acusación, dos de los atacantes descendieron de la camioneta y dispararon contra los ocupantes del camión. Uno de ellos recibió un balazo en el abdomen y el otro sufrió una herida en un pie. Luego, los asaltantes sustrajeron más de 60 millones de pesos y varios cheques que estaban guardados en una caja fuerte.

Tras el robo, los sospechosos escaparon hacia el sur, pero poco después fueron detectados por personal de Gendarmería. La camioneta utilizada apareció abandonada a pocos kilómetros del lugar y se desplegó un operativo con drones térmicos, perros rastreadores y efectivos policiales que permitió localizar y detener a los tres acusados en una zona de campo.

La fiscal Verona Daniela Dagotto sostuvo que existen pruebas suficientes para considerarlos autores del hecho y remarcó la gravedad del ataque. Además, se informó que una de las víctimas permanece internada en estado grave.

Finalmente, el juez Ariel Tedesco declaró legales las detenciones, autorizó la apertura de la investigación y dispuso la prisión preventiva por seis meses al considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la causa.