El presidente Javier Milei convocó para este viernes a una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada. El encuentro está previsto para las 14 y reunirá a los principales funcionarios del Gobierno nacional.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la reunión tendrá como eje el análisis de las medidas económicas en marcha y la agenda legislativa de las próximas semanas, que por el momento continúa en etapa de negociaciones y sin avances concretos.

El encuentro se produce luego de la conferencia de prensa de Manuel Adorni y de las últimas novedades en torno a la investigación judicial que involucra al funcionario. En ese marco, el oficialismo busca retomar la iniciativa política en medio de un escenario que suma tensión dentro del Gobierno.

Además, será la primera actividad oficial de Milei tras su gira por Los Ángeles, Estados Unidos, donde participó de reuniones organizadas por el Instituto Milken con el objetivo de atraer inversiones.