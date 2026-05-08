Milei reúne al Gabinete en Casa Rosada

El encuentro será este viernes a las 14 y llega tras las últimas novedades vinculadas al caso Manuel Adorni. También será la primera actividad oficial de Milei luego de su gira por Estados Unidos.
 
Política 08/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El presidente Javier Milei convocó para este viernes a una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada. El encuentro está previsto para las 14 y reunirá a los principales funcionarios del Gobierno nacional.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la reunión tendrá como eje el análisis de las medidas económicas en marcha y la agenda legislativa de las próximas semanas, que por el momento continúa en etapa de negociaciones y sin avances concretos.

Manuel-Adorni-PatrimonioAdorni vinculó las denuncias con ataques a Milei

El encuentro se produce luego de la conferencia de prensa de Manuel Adorni y de las últimas novedades en torno a la investigación judicial que involucra al funcionario. En ese marco, el oficialismo busca retomar la iniciativa política en medio de un escenario que suma tensión dentro del Gobierno.

Además, será la primera actividad oficial de Milei tras su gira por Los Ángeles, Estados Unidos, donde participó de reuniones organizadas por el Instituto Milken con el objetivo de atraer inversiones.

Último momento
17664408150197

David Bisbal vuelve a la Argentina con su Tour Eternos

Felipe Aguilera
Música08/05/2026
David Bisbal regresará al país en octubre con tres shows y nuevas canciones de su próximo disco.
El cantante español presentará su nuevo disco en el país con el Tour Eternos 2026. La primera fecha será el 12 de octubre en el Arena de Buenos Aires.
Te puede interesar
720 (4)

Máximo Kirchner será operado este viernes

SOFIA ZANOTTI
Política 08/05/2026
El diputado nacional contó que la intervención estaba prevista desde hace tiempo y aclaró que no compromete su estado de salud. También explicó por qué le pidió a Cristina Fernández de Kirchner que no lo acompañe.
 
Lo más visto
multimedia.normal.a3497750aea0e0dd.63696e655f6e6f726d616c2e6a7067

Villa Cañás celebra sus 124 años

SOFIA ZANOTTI
Villa Cañás08/05/2026
La Municipalidad organizó una agenda de actividades gratuitas para conmemorar un nuevo aniversario de la ciudad. Habrá misa, homenaje al fundador y festejos en el Predio Mirtha Legrand.
 
Boletín de noticias