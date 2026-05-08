El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló sobre su situación judicial y sostuvo que las denuncias en su contra están relacionadas con su cercanía al presidente Javier Milei. “Esto me pasó porque soy una parte de Milei”, afirmó durante una entrevista en el streaming Neura.

El funcionario explicó que evita profundizar públicamente sobre la causa porque no quiere interferir en el trabajo de la Justicia. “No quiero ni puedo influir hablando. Pero en algún momento voy a hablar”, señaló.

Además, remarcó que dentro del Gobierno decidieron no intervenir en procesos judiciales que involucren a funcionarios. “Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa. No actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial”, expresó.

Durante la entrevista, Adorni también se refirió a las declaraciones de Patricia Bullrich, quien había pedido que presente su declaración jurada. En ese sentido, indicó que la dirigente ya conocía su decisión. “Me spoileó, es una fenómena”, comentó con tono distendido, y confirmó que próximamente hará pública la documentación, aunque sin precisar fechas.

Por otro lado, adelantó que iniciará acciones legales contra quienes difundieron información sobre su vida privada. “Voy a actuar judicialmente contra quienes me injuriaron. No todo es público”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete habló del impacto personal que atravesó durante las últimas semanas y reconoció que la situación le dejó enseñanzas sobre la importancia de la familia y el tiempo personal. “Tomé consciencia de lo valioso que es compartir con mis hijos, amigos y seres queridos”, sostuvo.

Asimismo, elogió a Karina Milei, a quien definió como “una persona maravillosa” y “clave” dentro de su entorno político.

Finalmente, confirmó que este viernes participará de la inauguración de una planta de Mercedes-Benz Argentina en la ciudad bonaerense de Zárate y luego encabezará actividades oficiales junto al Gabinete nacional.