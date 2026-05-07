En las instalaciones del Club Studebaker se desarrolló una charla abierta vinculada a la actividad física, la salud y el entrenamiento, organizada por Gym Verde y con la participación de distintos profesionales y referentes locales.

Durante el encuentro expuso el profesor de educación física Beto Mazza, quien abordó conceptos relacionados con la importancia del movimiento, la calidad de vida y la necesidad de comprender cómo funciona el cuerpo al momento de entrenar.

Además, remarcó la importancia de generar nuevos espacios y dar lugar a las nuevas generaciones dentro de este tipo de actividades. En ese marco, destacó la participación de jóvenes vinculados al gimnasio y al deporte local.

También participaron Juan Benítez, Lucrecia Gernovat, Juan Abadié y Milagros Alceda, quienes desarrollaron distintos temas relacionados con la preparación física, la fuerza, la movilidad, la suplementación y la prevención de lesiones.

Uno de los ejes principales de la charla estuvo centrado en el entrenamiento de fuerza y su impacto en la calidad de vida a largo plazo. Los profesionales explicaron que mantener masa muscular y movilidad ayuda a conservar la autonomía en edades avanzadas y prevenir enfermedades crónicas.

Asimismo, se habló sobre la importancia de la entrada en calor, la elongación y la correcta planificación de las rutinas deportivas, tanto para deportistas como para personas que realizan actividad física recreativa.

En otro tramo de la exposición, se hizo referencia al uso responsable de suplementos alimenticios, aclarando que deben complementar una buena alimentación y no reemplazar hábitos saludables.

La actividad reunió a deportistas, jóvenes y vecinos interesados en incorporar herramientas vinculadas al bienestar físico y la salud integral.