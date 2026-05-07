Profesionales brindaron charla sobre salud y entrenamiento

La actividad se realizó en el Club Studebaker y contó con exposiciones sobre actividad física, fuerza, prevención y hábitos saludables. Participaron Beto Mazza, Juan Benítez, Lucrecia Gernovat, Juan Abadié y Milagros Alceda.
 
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En las instalaciones del Club Studebaker se desarrolló una charla abierta vinculada a la actividad física, la salud y el entrenamiento, organizada por Gym Verde y con la participación de distintos profesionales y referentes locales.

Durante el encuentro expuso el profesor de educación física Beto Mazza, quien abordó conceptos relacionados con la importancia del movimiento, la calidad de vida y la necesidad de comprender cómo funciona el cuerpo al momento de entrenar.

Además, remarcó la importancia de generar nuevos espacios y dar lugar a las nuevas generaciones dentro de este tipo de actividades. En ese marco, destacó la participación de jóvenes vinculados al gimnasio y al deporte local.

También participaron Juan Benítez, Lucrecia Gernovat, Juan Abadié y Milagros Alceda, quienes desarrollaron distintos temas relacionados con la preparación física, la fuerza, la movilidad, la suplementación y la prevención de lesiones.

Uno de los ejes principales de la charla estuvo centrado en el entrenamiento de fuerza y su impacto en la calidad de vida a largo plazo. Los profesionales explicaron que mantener masa muscular y movilidad ayuda a conservar la autonomía en edades avanzadas y prevenir enfermedades crónicas.

Asimismo, se habló sobre la importancia de la entrada en calor, la elongación y la correcta planificación de las rutinas deportivas, tanto para deportistas como para personas que realizan actividad física recreativa.

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En otro tramo de la exposición, se hizo referencia al uso responsable de suplementos alimenticios, aclarando que deben complementar una buena alimentación y no reemplazar hábitos saludables.

La actividad reunió a deportistas, jóvenes y vecinos interesados en incorporar herramientas vinculadas al bienestar físico y la salud integral.

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